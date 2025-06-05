16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Крутые Ключи и Кошелев-Парк соединят с магистралью Центральной Контракт на 4 млрд: Обводное шоссе в Тольятти отремонтирует компания депутата губдумы В Волжском районе закрывается на капремонт мост через реку Черную В 2025 году по нацпроекту отремонтируют дорогу к Муранскому бору На ремонт 10 километров Красноглинского шоссе выделили 400 млн рублей

Дорожное строительство Транспорт и связь

Крутые Ключи и Кошелев-Парк соединят с магистралью Центральной

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подрядчик завершает проектирование строительства 4-го этапа Северного шоссе в Самаре. Об этом глава регионального минтранса Сергей Карпов в прямом эфире из Центра управления регионом.

Фото: Юлия Зиганшина

"Четвертый этап Северного шоссе считается одним из наиболее приоритетных направлений развития улично-дорожной сети Самары, потому что он свяжет достаточно заселенный микрорайон с первым участком магистрали Центральной, ввод которого запланирован на этот год. Сейчас подрядчик завершает проектирование. До конца сезона зайдем на госэкпертизу", — рассказал министр.

В Самаре предложили построить платную дорогу В Самаре предложили построить платную дорогу
Обеспечить транспортное развитие Самары и разгрузить улицы от пробок можно только за счет скоростной магистрали, проходящей через весь город. Поэтому приоритетным проектом служит строительство магистрали Центральная. Об этом на заседании регионального правительства в пятницу, 16 мая, заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

По его словам, в перспективе планируется запросить федеральное финансирование на реализацию проекта:

"В принципе участок не такой протяженный — чуть больше 1,5 км, имеется транспортная развязка вместе с примыканием к магистрали Центральной".

Под "заселенным микрорайоном" глава минтранса подразумевает Крутые Ключи и Кошелев-Парк. Северное шоссе как раз строят для обеспечения транспортной инфраструктурой этих локаций. Помимо соединения с магистралью Центральной планируется обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6