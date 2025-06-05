Крутые Ключи и Кошелев-Парк соединят с магистралью Центральной

Подрядчик завершает проектирование строительства 4-го этапа Северного шоссе в Самаре. Об этом глава регионального минтранса Сергей Карпов в прямом эфире из Центра управления регионом.

"Четвертый этап Северного шоссе считается одним из наиболее приоритетных направлений развития улично-дорожной сети Самары, потому что он свяжет достаточно заселенный микрорайон с первым участком магистрали Центральной, ввод которого запланирован на этот год. Сейчас подрядчик завершает проектирование. До конца сезона зайдем на госэкпертизу", — рассказал министр.

В Самаре предложили построить платную дорогу Обеспечить транспортное развитие Самары и разгрузить улицы от пробок можно только за счет скоростной магистрали, проходящей через весь город. Поэтому приоритетным проектом служит строительство магистрали Центральная. Об этом на заседании регионального правительства в пятницу, 16 мая, заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

По его словам, в перспективе планируется запросить федеральное финансирование на реализацию проекта:

"В принципе участок не такой протяженный — чуть больше 1,5 км, имеется транспортная развязка вместе с примыканием к магистрали Центральной".

Под "заселенным микрорайоном" глава минтранса подразумевает Крутые Ключи и Кошелев-Парк. Северное шоссе как раз строят для обеспечения транспортной инфраструктурой этих локаций. Помимо соединения с магистралью Центральной планируется обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом.