Крутые Ключи и Кошелев-Парк соединят с магистралью Центральной

Подрядчик завершает проектирование строительства 4-го этапа Северного шоссе в Самаре. Об этом глава регионального минтранса Сергей Карпов в прямом эфире из Центра управления регионом.
"Четвертый этап Северного шоссе считается одним из наиболее приоритетных направлений развития улично-дорожной сети Самары, потому что он свяжет достаточно заселенный микрорайон с первым участком магистрали Центральной, ввод которого запланирован на этот год. Сейчас подрядчик завершает проектирование. До конца сезона зайдем на госэкпертизу", — рассказал министр.
По его словам, в перспективе планируется запросить федеральное финансирование на реализацию проекта:
"В принципе участок не такой протяженный — чуть больше 1,5 км, имеется транспортная развязка вместе с примыканием к магистрали Центральной".
Под "заселенным микрорайоном" глава минтранса подразумевает Крутые Ключи и Кошелев-Парк. Северное шоссе как раз строят для обеспечения транспортной инфраструктурой этих локаций. Помимо соединения с магистралью Центральной планируется обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?