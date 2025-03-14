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Дорожное строительство Транспорт и связь

Загородный участок магистрали "Центральной" планируют открыть в сентябре 2025 года

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Движение по первому этапу магистрали Центральной планируют открыть в сентябре 2025 года. Об этом в четверг, 13 марта, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

"Мы ожидаем, что в сентябре на первом участке "Центральной" мы уже работы закончим, ленточки перережем, и она уже откроется", — сказал министр на заседании комитета губернской думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

По информации портала "Волга Ньюс", речь идет об открытии рабочего движения по участку.

Изначально планировалось, что работы будут завершены до 1 ноября 2025 года. В конце февраля минтранс сообщал, что готовность участка приближается к 70%.

Напомним, сейчас строится загородный участок магистрали протяженностью 14 км. Он начинается от границы города и доходит до Обводной дороги Самары.

Строительство участка началось в декабре 2022 года. Его ведет ООО "Самаратрансстрой", которое выиграло контракт стоимостью 8,62 млрд рублей.

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