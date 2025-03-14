Загородный участок магистрали "Центральной" планируют открыть в сентябре 2025 года

Движение по первому этапу магистрали Центральной планируют открыть в сентябре 2025 года. Об этом в четверг, 13 марта, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.
"Мы ожидаем, что в сентябре на первом участке "Центральной" мы уже работы закончим, ленточки перережем, и она уже откроется", — сказал министр на заседании комитета губернской думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.
По информации портала "Волга Ньюс", речь идет об открытии рабочего движения по участку.
Изначально планировалось, что работы будут завершены до 1 ноября 2025 года. В конце февраля минтранс сообщал, что готовность участка приближается к 70%.
Напомним, сейчас строится загородный участок магистрали протяженностью 14 км. Он начинается от границы города и доходит до Обводной дороги Самары.
Строительство участка началось в декабре 2022 года. Его ведет ООО "Самаратрансстрой", которое выиграло контракт стоимостью 8,62 млрд рублей.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.