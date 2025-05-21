На ремонт 10 километров Красноглинского шоссе выделили 400 млн рублей

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Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог подыскивает компанию, которая отремонтирует Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в Самаре. На эти цели выделяют 398,8 млн рублей.