На ремонт 10 километров Красноглинского шоссе выделили 400 млн рублей

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог подыскивает компанию, которая отремонтирует Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в Самаре. На эти цели выделяют 398,8 млн рублей.
Речь идет о четырехполосном участке протяженностью 9,94 км. Победителя торгов определят после 10 июня, он должен отремонтировать объект до 1 августа.
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Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?