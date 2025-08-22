16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудники НОВИКОМа по всей России приняли участие в донорской акции Может ли ребенок или подросток быть инфантильным СамГМУ представил инновационное направляющее устройство для операций на головном мозге Самарская больница им. Н.Н.Ивановой получила пять новых автомобилей неотложной медицинской помощи В Кинель-Черкасском районе открылся обновленный офис врача общей практики

Здравоохранение Общество

Сотрудники НОВИКОМа по всей России приняли участие в донорской акции

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) приняли участие в акции "День донора". Она прошла в разных регионах страны при поддержке Союза машиностроителей России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Фото: предоставлено Новикомбанком

Донорство — это реальный вклад в спасение человеческих жизней. Кровь ежедневно необходима врачам для экстренной помощи, сложных операций и лечения пациентов.

НОВИКОМ поддерживает донорское движение с 2013 года. Многие сотрудники сдают кровь регулярно, а некоторые уже удостоены звания "Почетный донор России". В этот раз акция объединила работников банка в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Тольятти и Перми. В столице кровь сдавали в Городской клинической больнице № 52 и Центре крови ФМБА, в других городах — в региональных центрах службы крови.

"В основе корпоративной культуры НОВИКОМа — объединение ради достижения значимых целей. Донорское движение отражает эти ценности и показывает, что взаимопомощь и ответственность — это не просто слова, а реальная практика. Мы гордимся тем, что наши коллеги по всей стране делают этот осознанный выбор и помогают тем, кому это жизненно необходимо", — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.

СоюзМаш и ФМБА ведут системную работу по развитию добровольного донорства в России. Программа охватывает более тысячи предприятий. Воронежское региональное отделение СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, с 2017 года регулярно проводит акции по сдаче крови в организациях и вузах региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31