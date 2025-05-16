По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют дорогу между Алексеевкой и Подъем-Михайловкой

В Самарской области в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют 35 км автомобильной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Дорога проходит по Волжскому, Алексеевскому и Нефтегорскому районам и является основным маршрутом движения для множества населенных пунктов в областной центр — Самару.
Ремонт дороги начат по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В 2021–2022 годах в нормативное состояние было приведено более 30 км на подъезде к селу Алексеевка.
В этом году дорожные работы сконцентрированы у населенных пунктов Подъем-Михайловка, Дмитриевка и Богдановка. Дорогу вне населенных пунктов отремонтируют с применением метода холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. Эти работы уже начались.
В первую очередь планируется завершить ремонт участка между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Богдановка протяженностью 17 км. Срок окончания работ — 1 июля. В настоящее время подрядная организация завершает регенерацию проезжей части и затем приступит к устройству верхнего слоя покрытия.
Еще 14 км дороги между населенными пунктами Богдановка и Самовольно-Ивановка отремонтируют методом холодной регенерации до 1 октября 2025 года. Также в составе участка проведут ремонт моста через реку Черновка.
Самый масштабный ремонт ожидает участок дороги, проходящий по улице Сухова в селе Подъем-Михайловка. Его протяженность — 4 км. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева здесь обновят проезжую часть, а в целях обеспечения безопасности дорожного движения построят тротуары, установят улично-дорожное освещение, искусственные дорожные неровности, светофоры и новые дорожные знаки. Срок завершения ремонта этого участка дороги 1 сентября 2025 года.
С учетом ремонта предыдущих лет к концу 2025 года дорога от Подъем-Михайловки до Алексеевки будет приведена к нормативному состоянию на всем протяжении — 70,6 км.
Всего 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" предусмотрен ремонт 234,7 км дорог, в том числе 195,8 км — регионального значения, 29,2 км в Самаре 29,2 и 9,7 км в Тольятти.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?