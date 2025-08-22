На М-5 лоб в лоб столкнулись «КамАЗ» и Chevrolet Niva, есть погибший

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Еще одно смертельное ДТП произшло в Самарской области в пятницу, 22 августа. На 1016 км трассы М-5 «Урал» произошло лобовое столкновение «КамАЗа» и Chevrolet Niva.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС