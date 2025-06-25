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Дорожное строительство Транспорт и связь

Жители Красноярского района оценили качество ремонта региональной трассы "Урал" - Светлый Ключ

КРАСНЫЙ ЯР. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Красноярского района Самарской области проверили качество ремонта региональной автодороги "Урал" — Светлый Ключ. Капитальный ремонт дороги на всем протяжении — 7,43 км — завершен досрочно и стал возможен благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

"Урал" — Светлый Ключ соединяет между собой несколько населенных пунктов и входит в маршрут движения транспорта к административному центру района — селу Красный Яр. Дорога также является одним из туристических маршрутов Самарской области и ведет к водоемам и озерам, где организована рыбалка. Интенсивность движения по трассе составляет более 600 автомобилей в сутки.

В рамках капитального ремонта трассы обновлено дорожное полотно, проведен ремонт водопропускных труб, установлено барьерное ограждение, заменены дорожные знаки, нанесена горизонтальная дорожная разметка. В черте поселка Маршанка, который пересекает дорога, построены тротуары и установлены опоры улично-дорожного освещения.

"Кроме того, мы установили водоотводные лотки, чтобы вода с проезжей части уходила на обочину и не размывала дорогу. Надеюсь, жители близлежащих сел будут довольны и рады", — говорит представитель подрядной организации Максим Белянов.

Местное население высоко оценило качество проведенного ремонта. "По этой дороге мы ежедневно ездим на работу. Мы очень рады, что у нас появилась обновленная дорога без выбоин и ям. Теперь мы ездим с комфортом и значительно быстрее добираемся до нужного нам места", — говорит жительница поселка Конезавод Динара Куантаева.

"Хочу выразить благодарность тем, кто принял решение, и тем, кто отремонтировал эту дорогу. Дорога стала ровной, не едешь, а плывешь", — отмечает жительница поселка Умут Утепбергенова.
С началом нового учебного года обновленную автодорогу оценят не только работающие жители населенных пунктов, но и школьники, так как по ней проходит маршрут движения школьного автобуса.
"Наличие качественной дороги для нас очень значимо. Ежедневно 25 детей ездят из поселка Светлый Ключ в школу в поселке Конезавод. И безопасность детей для нас превыше всего", — говорит директор Конезаводской школы Ирина Соплякова.

В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области будет отремонтировано более 230 км дорог, в том числе 190 км — регионального значения. Ремонт дорог с учетом их социальной значимости и потребностей граждан, а также обеспечение безопасного движения через населенные пункты является одной из главных задач национального проекта, который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

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