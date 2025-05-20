В Самаре реконструкцию ул. Мичурина до Ботсада увяжут с продлением ул. Авроры

В Самаре рассматривается проект реконструкции ул. Мичурина от пр. Масленникова до Ботанического сада. Такая информация содержится в ответах на вопросы фракций Самарской губернской думы к отчету правительства по итогам 2024 года.
Из ответа следует, что проект реконструкции ул. Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжение ул. Авроры был разработан в 2015-2018 годах по заказу департамента градостроительства Самары.
Однако проекты со временем устарели, и потребуется их полная корректировка. Работы планируется увязать с планами продления ул. Авроры:
"Финансирование на выполнение работ по корректировке (разработке) проектной документации по реконструкции улицы Мичурина (от пр. Масленникова до ул. Врубеля) будет предусматриваться по итогам внесения изменений в документацию по планировке территории и с увязкой проектных решений с объектом "Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)", заказчиком которого выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. [...] Министерство транспорта поддерживает реконструкцию ул. Мичурина совместно со строительством ул. Авроры".
Напомним, введение в эксплуатацию нового участка ул. Авроры заложено в программе социально-экономического развития региона в 2029 году.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?