В Самаре реконструкцию ул. Мичурина до Ботсада увяжут с продлением ул. Авроры

В Самаре рассматривается проект реконструкции ул. Мичурина от пр. Масленникова до Ботанического сада. Такая информация содержится в ответах на вопросы фракций Самарской губернской думы к отчету правительства по итогам 2024 года.

Из ответа следует, что проект реконструкции ул. Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжение ул. Авроры был разработан в 2015-2018 годах по заказу департамента градостроительства Самары.

Однако проекты со временем устарели, и потребуется их полная корректировка. Работы планируется увязать с планами продления ул. Авроры:

"Финансирование на выполнение работ по корректировке (разработке) проектной документации по реконструкции улицы Мичурина (от пр. Масленникова до ул. Врубеля) будет предусматриваться по итогам внесения изменений в документацию по планировке территории и с увязкой проектных решений с объектом "Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)", заказчиком которого выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. [...] Министерство транспорта поддерживает реконструкцию ул. Мичурина совместно со строительством ул. Авроры".

Напомним, введение в эксплуатацию нового участка ул. Авроры заложено в программе социально-экономического развития региона в 2029 году.