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Дорожное строительство Транспорт и связь

В 2025 году по нацпроекту отремонтируют дорогу к Муранскому бору

ШИГОНЫ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет проведено благоустройство одной из самых "туристических" дорог Самарской области, ведущей в Муранский бор Шигонского района. Региональную автомобильную дорогу "Сызрань — Шигоны" — Волжский Утес — турбаза "Солнечный Мыс" капитально отремонтируют практически на всем протяжении — 3,3 км.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Муранский бор является уникальным местом в Самарской области. Это заповедный реликтовый лес на берегу Усинского залива, в котором растут вековые деревья — сосны и дубы. Дорога является основным маршрутом движения туристов к множеству турбаз и санаториев, расположенных на берегу Усы. Дорожное полотно приведут в нормативное состояние методом холодной регенерации, а затем устроят верхний слой покрытия.

Дорога "Сызрань — Шигоны" — Волжский Утес — турбаза "Солнечный Мыс" пересекает село Муранка, которое растянулось вдоль трассы на протяжении 1,8 км. В границах населенного пункта для обеспечения безопасности жителей и гостей будут установлены опоры освещения, построены тротуары, обустроены пешеходные переходы с искусственными дорожными неровностями, установлены пешеходные ограждения.

"В нашем селе постоянно проживает более тысячи человек. По дороге круглогодично идет очень большой поток автомобилей в направлении мест отдыха. Благоустройство дороги со строительством тротуаров и освещения стало хорошей новостью для нас", — говорит глава села Муранка Николай Липатов.

В настоящее время на участке дороги начались подготовительные работы. По словам Николая Липатова администрация Муранки совместно с подрядной организацией обсудила план предстоящих работ, а также расчистила участок для замены водопропускной трубы, пересекающей дорогу. Новая труба диаметром 2,5 на 4 метра будет пропускать поток воды реки Муранки, впадающей в Усу. Для ее замены дорожники построят временную дорогу.

Символично, что часть ремонтируемой автомобильной дороги проходит в селе по улице Победы, 80-ю годовщину которой страна отмечает в 2025 году. На этой улице также расположена общеобразовательная школа, капитальный ремонт которой стартовал весной и должен завершиться к началу нового учебного года. Благоустройству дороги возле образовательного учреждения будет уделено особое внимание. Все работы по ремонту должны завершиться до 1 октября 2025 года.

Всего 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" предусмотрен ремонт 234,7 км дорог, в том числе 195,8 км — регионального значения, 29,2 км в Самаре 29,2 и 9,7 км в Тольятти.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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