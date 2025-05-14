Открыто рабочее движение по мосту через реку Малую Черную на трассе Р-229

В Самарской области открыто рабочее движение по мосту через реку Малую Черную.
Мост расположен на 45 км федеральной автомобильной дороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Его капитальный ремонт дорожники начали в 2024 г., а движение транспорта переключили на временную объездную дорогу.
В настоящее время выполнены следующие работы: устройство нового пролетного строения, устройство нового мостового полотна, установка барьерного ограждения, монтаж деформационных швов.
Полностью завершить капремонт моста планируется досрочно — летом 2025 г., сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?