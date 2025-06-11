В Самаре построят 7 новых дорог

Мэрия разработала программу "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2026–2030 годы. Она предусматривает строительство 7 дорог.

"Повышение доступности жилья на первичном рынке будет реализовываться путем решения проблем отсутствия дорог в новых микрорайонах, что в конечном итоге позволит повысить повседневный комфорт жителей Самары, будет способствовать формированию благоприятной среды, обеспечению условий для жизнедеятельности, мотивирующих людей к приобретению нового жилья, развитию жилищного строительства, обеспеченного транспортной, инфраструктурой, а также позволит получить высокий социально-экономический эффект", — говорится в пояснительной записке к программе.

Строительство двух дорог планируется в рамках многофункциональная застройки в границах ул. Заусадебной, Таганской и Центральной в Куйбышевском районе. В частности, проложат 790 метров проезжей части по ул. Таганской. Сметная стоимость — 885,2 млн рублей. Проведение конкурса по выбору подрядчика запланировано на 2025 года. Также планируется строительство дороги протяженностью 594,2 метра в 2028 году. Ориентировочная стоимость — 489,3 млн рублей.

Еще 5 дорог власти планируют построить в микрорайоне Амград, в границах улиц Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе:

протяженность — 1 км, стоимость — 956,8 млн рублей, срок строительства — 2028 год;

протяженность — 1,3 км, стоимость — 112,6 млн рублей, срок строительства — 2028 год;

протяженность — 700 метров, стоимость — 440,3 млн рублей, срок строительства — 2029 год;

протяженность — 200 метров, стоимость — 204,1 млн рублей, срок строительства — 2030 год.

Чиновники отмечают, что из городского бюджета на реализацию программы планируется направить 391,12 млн рублей. Также будут привлекаться средства вышестоящих бюджетов. Например, уже согласована субсидия из областной казны на ул. Таганскую в размере 920 млн рублей.

Сейчас программа проходит оценку регулирующего воздействия. После прохождения процедуры ее направят на подпись главе города.