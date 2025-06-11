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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре построят 7 новых дорог

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия разработала программу "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2026–2030 годы. Она предусматривает строительство 7 дорог.

"Повышение доступности жилья на первичном рынке будет реализовываться путем решения проблем отсутствия дорог в новых микрорайонах, что в конечном итоге позволит повысить повседневный комфорт жителей Самары, будет способствовать формированию благоприятной среды, обеспечению условий для жизнедеятельности, мотивирующих людей к приобретению нового жилья, развитию жилищного строительства, обеспеченного транспортной, инфраструктурой, а также позволит получить высокий социально-экономический эффект", — говорится в пояснительной записке к программе.

Строительство двух дорог планируется в рамках многофункциональная застройки в границах ул. Заусадебной, Таганской и Центральной в Куйбышевском районе. В частности, проложат 790 метров проезжей части по ул. Таганской. Сметная стоимость — 885,2 млн рублей. Проведение конкурса по выбору подрядчика запланировано на 2025 года. Также планируется строительство дороги протяженностью 594,2 метра в 2028 году. Ориентировочная стоимость — 489,3 млн рублей.

Еще 5 дорог власти планируют построить в микрорайоне Амград, в границах улиц Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе:

  • протяженность — 1 км, стоимость — 956,8 млн рублей, срок строительства — 2028 год;
  • протяженность — 1,3 км, стоимость — 112,6 млн рублей, срок строительства — 2028 год;
  • протяженность — 700 метров, стоимость — 440,3 млн рублей, срок строительства — 2029 год;
  • протяженность — 200 метров, стоимость — 204,1 млн рублей, срок строительства — 2030 год.

Чиновники отмечают, что из городского бюджета на реализацию программы планируется направить 391,12 млн рублей. Также будут привлекаться средства вышестоящих бюджетов. Например, уже согласована субсидия из областной казны на ул. Таганскую в размере 920 млн рублей.

Сейчас программа проходит оценку регулирующего воздействия. После прохождения процедуры ее направят на подпись главе города. 

 

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Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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