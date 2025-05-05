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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Большеглушицком районе по нацпроекту завершают ремонт межмуниципальной трассы

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Большеглушицком районе Самарской области в 2025 г. завершится ремонт межмуниципальной автомобильной дороги Самара — Большая Черниговка — Южный протяженностью 15 км. Работы стартовали в 2024 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и продолжаются по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Дорога является единственным маршрутом для ряда населенных пунктов района в направлении с. Большая Глушица и Самары. Ее ремонт ведется по многочисленным просьбам жителей. 

"По этой дороге жители ездят в районный центр, где расположены основные социальные учреждения района — центральная больница, почта, общеобразовательная школа. Также по ней проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника", — говорит глава сельского поселения Фрунзенский Юрий Пищулин.

В 2024 г. подрядная организация отремонтировала водопропускные трубы под дорогой, сделала дополнительные дорожные съезды, уложила нижний слой дорожной одежды.

Также в прошлом дорожном сезоне благоустроены пять остановочных площадок и установлены новые павильоны для ожидания транспорта. Для обеспечения безопасности дорожного движения размещены 12 автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7, установлены новые дорожные знаки.

Кроме того, в составе дороги отремонтированы мосты через балки Сухую и Вишневую.

В этом году на объекте начали активные работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна и укреплению обочин. На завершающем этапе также установят барьерное и пешеходное ограждения и нанесут разметку термопластиком. Полностью завершить ремонт дороги по госконтракту необходимо до 1 июля.

Всего в 2025 г. по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области предусмотрен ремонт 217 км дорог, в том числе 180 км — регионального значения.

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Хорошая новость.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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