В Большеглушицком районе по нацпроекту завершают ремонт межмуниципальной трассы

В Большеглушицком районе Самарской области в 2025 г. завершится ремонт межмуниципальной автомобильной дороги Самара — Большая Черниговка — Южный протяженностью 15 км. Работы стартовали в 2024 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и продолжаются по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Дорога является единственным маршрутом для ряда населенных пунктов района в направлении с. Большая Глушица и Самары. Ее ремонт ведется по многочисленным просьбам жителей.
"По этой дороге жители ездят в районный центр, где расположены основные социальные учреждения района — центральная больница, почта, общеобразовательная школа. Также по ней проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника", — говорит глава сельского поселения Фрунзенский Юрий Пищулин.
В 2024 г. подрядная организация отремонтировала водопропускные трубы под дорогой, сделала дополнительные дорожные съезды, уложила нижний слой дорожной одежды.
Также в прошлом дорожном сезоне благоустроены пять остановочных площадок и установлены новые павильоны для ожидания транспорта. Для обеспечения безопасности дорожного движения размещены 12 автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7, установлены новые дорожные знаки.
Кроме того, в составе дороги отремонтированы мосты через балки Сухую и Вишневую.
В этом году на объекте начали активные работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна и укреплению обочин. На завершающем этапе также установят барьерное и пешеходное ограждения и нанесут разметку термопластиком. Полностью завершить ремонт дороги по госконтракту необходимо до 1 июля.
Всего в 2025 г. по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области предусмотрен ремонт 217 км дорог, в том числе 180 км — регионального значения.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?