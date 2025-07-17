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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области по нацпроекту отремонтирована дорога-дублер двух федеральных трасс

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершен масштабный ремонт автомобильной дороги "Самара - Волгоград" - Красноармейское - Пестравка, которая служит дублером двух федеральных трасс А-300 и Р-229 в направлении Саратова и Казахстана.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Дорога протяженностью 68,7 км проходит по Красноармейскому и Пестравскому районам. С 2019 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведено 58,7 км трассы, оставшиеся 10 км между селом Красноармейское и деревней Арсентьевкой отремонтировали в этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Дорога "Самара - Волгоград" - Красноармейское - Пестравка соединяет южные районы области с Самарой и пользуется популярностью у водителей транзитного транспорта. Также трасса связывает между собой населенные пункты Пестравского и Красноармейского районов. Интенсивность транспортного потока по автомобильной дороге составляет 3,5 тыс. автомобилей в сутки.

В рамках дорожного ремонта на всем протяжении дороги уложено новое дорожное полотно с использованием современной и прочной смеси из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтированы водопропускные трубы, благоустроены обочины, выравнен профиль дороги, проведено уширение до нормативных параметров.

Также выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения - установлены барьерное и пешеходное ограждение, новые дорожные знаки, появились карманы для остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, светофоры, нанесена дорожная разметка.

Более безопасными стали и участки дороги, проходящие сквозь населенные пункты: в Каменном Броде, Красноармейском и Пестравке появились новые тротуары и улично-дорожное освещение. Кроме того, приведены в нормативное состояние все мостовые сооружения, входящие в состав автодороги.

"Для местных жителей эта дорога имеет огромное значение. Она служит ключевым маршрутом до города Самары, куда многие ездят на работу. Также по этой дороге регулярно ходят школьные автобусы. После проведенного ремонта качество дорожного покрытия значительно улучшилось, исчезли неровности и кочки", - говорит заместитель главы Пестравского района по строительству, архитектуре и развитию инженерной инфраструктуры Алексей Имангулов.

Ремонт дорог с учетом их социальной значимости и потребностей граждан, а также обеспечение безопасного движения через населенные пункты - одна из главных задач национального проекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области с учетом поставленных целей будет отремонтировано более 230 км дорог, в том числе 190 км - регионального значения.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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