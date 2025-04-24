В Ставропольском районе начат капремонт дороги Тольятти-Ягодное

В Ставропольском районе начат капитальный ремонт участка региональной трассы Тольятти-Ягодное протяженностью 6,6 км.
Проект капремонта предусматривает строительство переходно-скоростных полос для поворота к селу Ягодное, а также тротуаров на всем протяжении участка. Кроме того, подъезд к населенному пункту обеспечат улично-дорожным освещением и проведут обустройство остановок общественного транспорта.
В настоящее время на участке ведутся земляные работы для дальнейшего строительства переходно-скоростных полос и тротуаров — валка кустарника, снятие растительного слоя, а также устройство дорожного корыта и бортового камня.
Дорога на перекрестке станет шире на 3,75 метра, что позволит жителям в часы пик осуществлять свободный поворот к селу Ягодное, а строительство тротуаров и устройство освещения обеспечат безопасность дорожного движения. Согласно условиям госконтракта завершить капитальный ремонт необходимо до 1 декабря 2025 года.
Автодорога Тольятти-Ягодное связывает крупные населенные пункты Ставропольского района, в том числе Ягодное и Подстепки, по которой ежедневно осуществляется маятниковая миграция населения в Тольятти на работу и в социальные учреждения.
Решение о капитальном ремонте дороги в феврале 2025 года принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рассмотрения на оперативном совещании правительства обращения жителей села Ягодное о необходимости строительства выделенной полосы для поворота с дороги к населенному пункту.
"Автомобили, желающие продолжить движение прямо в сторону села Подстепки, пропускают автомобили, двигающиеся по главной дороге, и перекрывают движение. Объехать их не представляется возможным и создается автомобильный затор, время ожидания в часы пик может достигать более 30 минут", — обратили внимание жители.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?