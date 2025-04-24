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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Ставропольском районе начат капремонт дороги Тольятти-Ягодное

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе начат капитальный ремонт участка региональной трассы Тольятти-Ягодное протяженностью 6,6 км.

Фото: Владимир Котмишев Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Проект капремонта предусматривает строительство переходно-скоростных полос для поворота к селу Ягодное, а также тротуаров на всем протяжении участка. Кроме того, подъезд к населенному пункту обеспечат улично-дорожным освещением и проведут обустройство остановок общественного транспорта.

В настоящее время на участке ведутся земляные работы для дальнейшего строительства переходно-скоростных полос и тротуаров — валка кустарника, снятие растительного слоя, а также устройство дорожного корыта и бортового камня.

Дорога на перекрестке станет шире на 3,75 метра, что позволит жителям в часы пик осуществлять свободный поворот к селу Ягодное, а строительство тротуаров и устройство освещения обеспечат безопасность дорожного движения. Согласно условиям госконтракта завершить капитальный ремонт необходимо до 1 декабря 2025 года.

Автодорога Тольятти-Ягодное связывает крупные населенные пункты Ставропольского района, в том числе Ягодное и Подстепки, по которой ежедневно осуществляется маятниковая миграция населения в Тольятти на работу и в социальные учреждения.

Решение о капитальном ремонте дороги в феврале 2025 года принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рассмотрения на оперативном совещании правительства обращения жителей села Ягодное о необходимости строительства выделенной полосы для поворота с дороги к населенному пункту.

"Автомобили, желающие продолжить движение прямо в сторону села Подстепки, пропускают автомобили, двигающиеся по главной дороге, и перекрывают движение. Объехать их не представляется возможным и создается автомобильный затор, время ожидания в часы пик может достигать более 30 минут", — обратили внимание жители.

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