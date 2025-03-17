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Суды Происшествия

Начался суд над экс-министром транспорта Самарской области Иваном Пивкиным

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 марта, Октябрьский районный суд Самары провел первое заседание по уголовному делу теперь уже бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Фото: Ксения Штефан

Напомним, по версии следствия, Пивкин мог давать подряды на строительство дорог только "своим" подрядчикам. В частности, упоминается эпизод с компанией под названием "Амонд" (компанию с аналогичным названием связывают с бизнесменом по фамилии Хугаев). Показания на Пивкина дал бывший коллега Александр Николаев (сам он уже выслушал приговор).

17 марта Ивана Пивкина привел в наручниках в суд конвой. Бывший министр бодро поздоровался со ждавшими его в коридоре здания суда журналистами. Позже, в заседании суда, Пивкин посерьезнеет и станет рассказывать про свое плохое здоровье и просить на основании этого отпустить его из СИЗО под домашний арест. В частности, по словам Пивкина, в СИЗО ему сложно соблюдать нужную ему диету.

Пивкина поддержал его адвокат Вячеслав Яблоков. Защитник заявил, что даже готов предоставить своему клиенту для проживания свою самарскую квартиру. Заявление, вероятно, потребовалось, поскольку сам Пивкин зарегистрирован в Саранске (Мордовия).

Далее адвокат Вячеслав Яблоков попросил проводить заседание без видеосъемки — в зале присутствовали журналисты. Но суд Яблокову отказал, мотивировав тем, что процесс открытый, и журналисты имеют право выполнять свою работу. 

Адвокат также просил приобщить к материалам дела грамоты Пивкина. Среди них было благодарности за подготовку к ЧМ-2018 по футболу и за помощь в развитии дорог в городе-побратиме Самары — Снежное (ДНР).

Дальнейшее же заседание пришлось перенести из-за формального нарушения — Пивкин был уведомлен о дате заседания менее чем за пять суток. Но экс-министру продлили срок задержания под стражей на время судебного следствия — на четыре месяца.

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