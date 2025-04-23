"Выкручивал руки": потерпевшая по делу экс-министра транспорта дала показания в суде

Сегодня в Октябрьском районном суде в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта области Ивана Пивкина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями в корыстных целях (находится под стражей) была допрошена представитель потерпевшего, генеральный директор ПАО "Дорисса" Люция Сафина.

В 2024 году руководимое ею предприятие выиграло право на заключение госконтракта на строительство автодороги Самара-Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей, однако в результате вмешательства Пивкина в ее предпринимательскую деятельность и чинимые препятствия предприятие оказалось с упущенной прибылью в 30 млн рублей.

По словам Сафиной, заявление на Пивкина она написала после того, как ее посетили правоохранители, расследовавшие деятельность министра, показания на которого дал его заместитель Александр Николаев. Тут кстати пришлась и аудиозапись их разговора, скрытно сделанная Сафиной летом 2024 года и ею сохраненная. По мнению женщины, чиновник выкручивал ей руки, чтобы она взяла на субподряд самарские строительные компании, которые он считал своими и оберегал их интересы. Дескать, чувашская компания "Дорисса" вторглась на чужую территорию.

Согласно условиям контракта 30 процентов работ должны были выполнять предприятия малого бизнеса, следовательно, ПАО должно было исполнить остальные. Но Пивкин якобы перекрыл "Дориссе" кислород: запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтно-бетонной смеси, а также продавать им эту смесь. И ПАО было вынуждено отдать свою долю контракта самарским субподрядчикам — компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал", получив за это от них около 96 млн рублей.

"Могли ли вы при таких условиях отказаться от исполнения контракта?" — спросил Сафину один из адвокатов Пивкина. На что получил ответ: "Тогда бы мы попали в реестр недобросовестных поставщиков, а мы очень дорожим своей репутацией".

Сейчас защита хочет получить фоноскопическую экспертизу аудиозаписи разговора Сафиной с Пивкиным и Николаевым, а также расчет упущенной прибыли.

Следующее заседание назначено на 29 апреля.