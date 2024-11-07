Суд вынес приговор бывшему замглавы минтранса Самарской области

Волжский районный суд вынес приговор теперь уже бывшему и. о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александру Николаеву. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Как рассказали в управлении Следственного комитета по Самарской области, чиновник с мая 2021 г. по январь 2022 г. получил от представителя коммерческой организации стройматериалы в качестве взятки и услуги по их доставке стоимостью более 1,5 млн руб. для обустройства участка, находящегося в его пользовании, но зарегистрированного на родственника.

А за взятку чиновник с 2019 г. по 2023 г. поставлял данные о госконтрактах по ремонту дорог по рентабельным договорам. Как уточнили в СУ СКР по Самарской области, во время расследования был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму около 12 млн руб. в качестве обеспечения надлежащего исполнения приговора.

По представлению следователя Николаева уволили с должности. Теперь бывшего замглавы минтранса приговорили к пяти годам колонии строгого режима, штрафу 4,5 млн руб. в доход государства и на пять лет лишили права занимать должности на госслужбе.

Ранее сообщалось, что у Николаева изъяли "черную бухгалтерию" дорожных подрядов. Интересно, что глава минтранса Самарской области Иван Пивкин тоже попал под уголовное дело — сейчас идет расследование.