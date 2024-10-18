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Суды Происшествия

Экс-министру транспорта Ивану Пивкину продлили срок содержания под стражей до 20 декабря

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 октября, в Октябрьском районном суде Самары состоялось рассмотрение ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу экс-министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину. Как сообщили в суде, ходатайство удовлетворено и срок ареста продлен на два месяца - до 20 декабря.

Напомним, Иван Пивкин, возглавлявший министерство с 2012 г., был задержан в рабочем кабинете 21 июня. На следующий день он был заключен под стражу, а также временно отстранен от должности.

Как ранее пояснили в пресс-службе Октябрьского районного суда, Ивана Пивкина обвиняют в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонт и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".

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