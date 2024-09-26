Иван Пивкин останется под стражей до 20 октября

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В среду, 25 сентября, апелляционная инстанция Самарского областного суда, рассмотрела жалобу адвоката на постановление Октябрьского районного суда от 19 августа о продлении срока содержания под стражей экс-министру транспорта СО Ивану Пивкину до 20 октября, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в облсуде.