Иван Пивкин останется под стражей до 20 октября

В среду, 25 сентября, апелляционная инстанция Самарского областного суда, рассмотрела жалобу адвоката на постановление Октябрьского районного суда от 19 августа о продлении срока содержания под стражей экс-министру транспорта СО Ивану Пивкину до 20 октября, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в облсуде.
В суде уточнили, что решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Напомним, Иван Пивкин занимал пост министра с 2012 года.
Сотрудники полиции задержали врио министра в рабочем кабинете 21 июня. Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".
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