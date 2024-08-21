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Суд отстранил Ивана Пивкина от должности главы самарского минтранса

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары вынес постановление о временном отстранении Ивана Пивкина от должности врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области на время следствия. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Напомним, Иван Пивкин занимал пост министра с 2012 г. — со времен губернаторства Николая Меркушкина.

Задержали врио министра в рабочем кабинете сотрудники полиции 21 июня. Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Октябрьского районного суда, Ивана Пивкина обвиняют в превышении должностных полномочий (п. "Е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

22 июня Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Пивкина под стражу. 19 августа меру пресечения продлили на два месяца, а всего на четыре месяца, то есть до 20 октября.

В этот же день суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Ивана Пивкина от должности врио министра.

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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

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