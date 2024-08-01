Суд отказался отпустить экс-министра транспорта Ивана Пивкина из СИЗО

Бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин не смог выйти из-под стражи. Решение по его жалобе Самарский областной суд принял 1 августа.

Напомним, занимавшего пост министра транспорта Ивана Пивкина задержали в рабочем кабинете сотрудники полиции 21 июня.

Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".

Чуть позже следствие направило в суд ходатайство об аресте Ивана Пивкина. Суд ходатайство удовлетворил.

Пивкин не согласился с помещением в СИЗО и решение обжаловал. Но облсуд признал арест законным и обоснованным.