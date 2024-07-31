Экс-министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обжалует арест

Теперь уже бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин подал жалобу на свой арест. Информацию разместили на сайте Самарского областного суда, а также подтвердили несколько источников.

Напомним, занимавшего на тот момент пост министра транспорта Ивана Пивкина задержали в рабочем кабинете сотрудники полиции 21 июня.

"Накануне в отношении Пивкина следователем ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), — писал в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн. — "Дело Пивкина" способно стать настоящей бомбой, последствия от которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда ВСЕ (!) торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков. Никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции".

Чуть позже следствие направило в суд ходатайство об аресте Ивана Пивкина. Суд ходатайство удовлетворил. Далее врио министра транспорта Самарской области стал Сергей Неретин. До назначения он был заместителем министра.

Интересно, что параллельно в Самаре стали судить экс-замминистра транспорта региона Андрея Спиридонова. Последний еще в 2021 г. он стал фигурантом уголовного дела по статье "Халатность".



Судебное заседание по рассмотрению жалобы Ивана Пивкина назначили на утро 1 августа.