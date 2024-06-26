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Облправительство Власть и политика

Для самарского минтранса выбрали нового руководителя

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ивана Пивкина сняли с должности врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Пост занял Сергей Неретин, но тоже пока с приставкой врио. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

Сергей Неретин работает в минтрансе уже долгие годы. Он был заместителем министра.

Сам Иван Пивкин сейчас находится под арестом. Его подозревают в превышении полномочий.

"Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда ВСЕ (!) торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определеным пулом подрядчиков. Никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции", — писал об уголовном деле депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

По данным депутата, за право работать в регионе подрядчики были обязаны перечислять "взносы" в различные фонды, откуда деньги затем выводились и присваивались. Речь, по его словам, идет, о миллиардах.

"Кроме того, по данным следствия, дорожники ежегодно оплачивали подарки для нужд Пивкина (айфоны, компьютеры, часы) и выделяли деньги на другие задачи: вплоть до оплаты адвокатских услуг для руководителей минтранса", — добавил парламентарий.

Напомним, Иван Пивкин занимает пост министра с 2012 г., со времен губернаторства Николая Меркушкина.

Врио губернатора Вячеслав Федорищев уже указывал на недоработки ведомства по вопросам общественного транспорта и развития транспортной сети. Так, глава региона не принял доклад Ивана Пивкина на совещании правительства 10 июня, а на следующем совещании 17 июня объявил ему выговор.

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