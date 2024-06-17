Вячеслав Федорищев объявил выговор главе областного минтранса

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев объявил выговор врио министра транспорта региона Ивану Пивкину. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания правительства области 17 июня.
Выговор связан с ситуацией на стройке Климовского моста через Волгу. Вячеслав Федорищев, открывая совещание правительства, поделился впечатлениями от визита на стройку. Он отметил, что на объекте не устранено около 100 недоработок и нарушений, по которым поступали замечания надзорных органов. При том, что открытие моста планируется на 28 июня.
Врио губернатора также высказал недоумение по поводу якобы существующих устных договоренностей не закрепленных на бумаге о том, что финансовую нагрузку в рамках концессионного соглашения по мосту возьмет на себя федеральный центр.
Напомним, на предыдущем оперативном совещании Вячеслав Федорищев не принял доклад Ивана Пивкина по развитию дорожной инфраструктуры региона.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...