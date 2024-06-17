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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев объявил выговор главе областного минтранса

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев объявил выговор врио министра транспорта региона Ивану Пивкину. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания правительства области 17 июня.

Выговор связан с ситуацией на стройке Климовского моста через Волгу. Вячеслав Федорищев, открывая совещание правительства, поделился впечатлениями от визита на стройку. Он отметил, что на объекте не устранено около 100 недоработок и нарушений, по которым поступали замечания надзорных органов. При том, что открытие моста планируется на 28 июня.

Врио губернатора также высказал недоумение по поводу якобы существующих устных договоренностей не закрепленных на бумаге о том, что финансовую нагрузку в рамках концессионного соглашения по мосту возьмет на себя федеральный центр.

Напомним, на предыдущем оперативном совещании Вячеслав Федорищев не принял доклад Ивана Пивкина по развитию дорожной инфраструктуры региона.

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