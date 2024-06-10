Вячеслав Федорищев не принял доклад Ивана Пивкина по развитию дорожной инфраструктуры

Вопросы развития общественного транспорта, модернизации дорожной инфраструктуры и реализации национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" в целом рассмотрели на оперативном совещании в правительстве Самарской области. В понедельник, 10 июня, его провел врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил, что в этом году планируется отремонтировать 314,5 км дорог регионального и местного значения, чтобы довести их до нормативного состояния 48,33%. "При этом установленный нацпроектом общероссийский показатель составляет 50%. Для безусловного достижения этого показателя предлагается опережающий ввод еще 5 дорожных объектов протяженностью 85,2 км", — добавил руководитель ведомства.

Эти трассы соединяют ряд населенных пунктов области. Контрактами предусмотрена сдача объектов в следующем году, но работы идут со значительным опережением графиков. Поэтому есть возможность завершить ремонт дорог уже в текущем году. Кроме того, считает Иван Пивкин, на достижение показателя повлияет ввод в эксплуатацию Обхода города Тольятти с мостом через реку Волгу протяженностью 99,3 км.

Еще один плановый показатель нацпроекта — достижение 85% нормативного состояния дорог Самарско-Тольяттинской агломерации. Для этого Самаре направлены значительные средства на ремонт улиц в размере 1 млрд рублей. Уже ведутся работы на 22 участках протяженностью 26,64 км. Более 700 млн рублей выделено Тольятти, чтобы привести в порядок 6 участков протяженностью 13,76 км.

Помимо этого, региональной столице выделены дополнительные деньги из областного бюджета на ремонт еще 12 дорог. Таким образом в общей сложности в этом году дорожное покрытие будет обновлено на 34 участках дорог протяженностью почти 44 километра. Администрацией Самары направлен еще ряд предложений по ремонту городских улиц.

Иван Пивкин в своем докладе отметил, что реализация некоторых проектов пока отложена, поскольку они не получили поддержки на федеральном уровне. В их числе строительство 3 этапа мостового перехода "Фрунзенский", реконструкция Обхода города Самары с доведением дороги до 4 полос на всем ее протяжении, строительство 2 этапа автомагистрали "Центральная" от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе, капитальный ремонт Обводного шоссе Тольятти со строительством транспортных развязок, строительство улицы Путевой в микрорайоне Крутые Ключи.

Глава региона не принял доклад Ивана Пивкина. Вячеслав Федорищев отметил, что вопросы развития транспортной сети такого большого субъекта страны, как Самарская область, требует системного подхода, анализа больших данных, правильных выводов с учетом самых современных интеллектуальных систем. "Я знаю, что эта работа не была должным образом организована. Я вас прошу в течение ближайшего времени очень быстро выйти на системные федеральные институты, которые нам будут помогать. Во многих субъектах это работает. Это позволяет принимать решения не от случая к случаю, от объекта к объекту, а системно", — поставил задачу врио губернатора.

Кроме того, руководитель области акцентировал внимание врио министра транспорта и всех членов Правительства на организацию правильной работы. "Наши жители не виноваты в такой организации работы, что наши предложения не были поддержаны. Если хорошо проработать, правильно подготовить, обосновать, достаточно сил вложить, они получат поддержку, — заявил Вячеслав Федорищев. — Мы сделаем все возможное для того, чтобы нас поддержали по тем проектам, которые не были запущены, предусмотрим и региональное финансирование. Главное — как это будет реализовываться, какие компании будут отбираться по конкурсам и аукционам, насколько ответственно они будут подходить к работам, по каким подходам будет формироваться смета, как это будет исполняться. Я все контролирующие органы, которые можно привлечь в рамках межведомственного взаимодействия, уже попросил самое пристальное внимание обратить на то, как мы расходуем каждую бюджетную копейку. Контроль будет жесточайший".

Глава региона также добавил, что в регионе на сегодняшний день не в полной мере работает ситуационный центр, который позволил бы принимать ключевые решения, в том числе по объектам капитального строительства, на основе анализа больших данных. "Я сегодня дал поручение заместителю председателя правительства, который курирует цифровое направление, для того, чтобы максимально быстро эта система была развернута, чтобы каждый капитальный объект мы видели в разрезе "от и до". Единый информационный контур позволяет не ошибаться. У нас его сейчас нет, он должен быть в кратчайшие сроки", — поставил задачу Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора также напомнил Ивану Пивкину о поручении, которое он дал в первые дни своей работы, о подготовке масштабной программы по обновлению транспорта Самары. "Самарская область — сильный регион, а сильных — поддерживают. У меня есть договоренности в федеральном министерстве о том, что они окажут нам содействие, если мы правильно подготовим эти проекты. Надо качественно подготовить проект, готовьте", — обратился глава региона к врио министра транспорта.

Говоря о важнейшем инфраструктурном объекте — трассе "Обход Тольятти" с Волжским мостом в рамках международного транспортного маршрута в Западный Китай, Вячеслав Федорищев подчеркнул: значение и важность этого объекта вопросов не вызывает. Вместе с тем, руководитель региона заявил о необходимости добиться заявленного проектом экономического эффекта от эксплуатации объекта. "Этот объект нужно эксплуатировать, содержать и содействовать тому, чтобы экономический эффект от появления этого объекта был тот, который заявлен. Это очень сложная задача. Давайте делами показывать, как будем этого достигать", — заключил врио губернатора.