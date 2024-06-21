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В Самарской области полиция задержала министра транспорта

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июня, сотрудниками полиции в рабочем кабинете был задержан врио министра транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

"Прямо сейчас дома у министра проходит обыск. Накануне в отношении Пивкина следователем ГСУ ГУМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), — пишет депутат. — "Дело Пивкина" способно стать настоящей бомбой, последствия от которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда ВСЕ (!) торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определеным пулом подрядчиков. Никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции".

По данным Александра Хинштейна, за право работать в регионе подрядчики были обязаны перечислять "взносы" в различные фонды, откуда деньги затем выводились и присваивались. Речь, по его словам, идет, о миллиардах.

"Кроме того, по данным следствия, дорожники ежегодно оплачивали подарки для нужд Пивкина (айфоны, компьютеры, часы) и выделяли деньги на другие задачи: вплоть до оплаты адвокатских услуг для руководителей минтранса", - добавляет парламентарий.

Напомним, Иван Пивкин занимает пост министра с 2012 г., со времен губернаторства Николая Меркушкина.

Врио губернатора Вячеслав Федорищев уже указывал на недоработки ведомства по вопросам общественного транспорта и развития транспортной сети. Так, глава региона не принял доклад Ивана Пивкина на совещании правительства 10 июня, а на следующем совещании 17 июня объявил ему выговор.

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