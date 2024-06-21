Вячеслав Федорищев: "В регионе проводится плановая работа по наведению порядка"

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев разместил в своем Телеграм-канале пост о том, что в регионе ведется работа по наведению порядка, а правительство оказывает содействие правоохранителям.
"Жители Самарской области и коллеги. В регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Работа будет продолжена", - написал глава региона.
Пост очевидно относится к ситуации с задержанием врио министра транспорта Ивана Пивкина. Он был опубликован через четыре минуты после поста депутата Госдумы Александра Хинштейна, в котором тот сообщил о задержании Пивкина и возбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...