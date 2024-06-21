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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "В регионе проводится плановая работа по наведению порядка"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев разместил в своем Телеграм-канале пост о том, что в регионе ведется работа по наведению порядка, а правительство оказывает содействие правоохранителям.

"Жители Самарской области и коллеги. В регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Работа будет продолжена", - написал глава региона.

Пост очевидно относится к ситуации с задержанием врио министра транспорта Ивана Пивкина. Он был опубликован через четыре минуты после поста депутата Госдумы Александра Хинштейна, в котором тот сообщил о задержании Пивкина и возбуждении уголовного дела.

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