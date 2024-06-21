Следствие направило в суд ходатайство об аресте Ивана Пивкина

Следствие направило в суд ходатайство об аресте врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина, подозреваемого в превышении полномочий. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

"Он уже официально задержан в порядке ст. 91 УПК РФ на 48 часов и ближайшую ночь проведет в ИВС", - уточнил парламентарий.

Напомним, 21 июня сотрудниками полиции в рабочем кабинете был задержан врио министра транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин. Как сообщал Александр Хинштейн, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).