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Облправительство Власть и политика

Следствие направило в суд ходатайство об аресте Ивана Пивкина

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следствие направило в суд ходатайство об аресте врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина, подозреваемого в превышении полномочий. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

"Он уже официально задержан в порядке ст. 91 УПК РФ на 48 часов и ближайшую ночь проведет в ИВС", - уточнил парламентарий.

Напомним, 21 июня сотрудниками полиции в рабочем кабинете был задержан врио министра транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин. Как сообщал Александр Хинштейн, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

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