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Суды Происшествия

В Самаре начинают судить экс-замминистра транспорта региона Андрея Спиридонова

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В столице 63 региона начался судебный процесс над теперь уже бывшим заместителем министра транспорта Самарской области Андреем Спиридоновым. Его обвиняют по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба").

Напомним, еще в 2021 г. он стал фигурантом уголовного дела по статье "Халатность". Ранее из-за убитых дорог отменили школьные автобусы из девяти сел Сызранского и Шигонского районов. Прокурорская проверка установила, что в случившемся виноват именно Спиридонов. Предполагалось, что на протяжении ряда лет он игнорировал жалобы глав районов и обращения ГКП "Асадо" об ухудшающемся состоянии дорог. В должности замминистра Андрей Спиридонов проработал чуть более трех лет — с 1 ноября 2018 года. До того он трудился в АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу". Чиновник координировал работы по транспортной, логистической и дорожной инфраструктуре, системам навигации, реализации ОТП и организации АСУДД. Прежде возглавлял самарское МП "Трамвайно-троллейбусное управление".

В июне 2024 г. по ходатайству следствия арестовали министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Минтранс допускал к торгам только "своих" подрядчиков. В результате контракты заключались по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции.

Адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков отказался давать комментарии по этому делу журналисту Волга Ньюс. Но известно, что Пивкин и Спиридонов могут давать показания против интересов друг друга. Кроме того, по данным источников, Спиридонов мог бы получить прекращение уголовного преследования за истечением срока давности, но хочет получить оправдательное решение суда.

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