Замминистра транспорта Андрей Спиридонов покидает свой пост

Заместитель министра транспорта Самарской области, глава департамента автодорог Андрей Спиридонов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в министерстве.
Напомним, в конце минувшего года он стал фигурантом уголовного дела по статье "Халатность". Ранее из-за убитых дорог отменили школьные автобусы из девяти сел Сызранского и Шигонского районов. Прокурорская проверка установила, что в случившемся виноват именно Спиридонов.
На протяжении ряда лет он игнорировал жалобы глав районов и обращения ГКП "Асадо" об ухудшающемся состоянии дорог.
В должности замминистра Андрей Спиридонов проработал чуть больше трех лет - с 1 ноября 2018 года. До этого он трудился в АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу". Чиновник координировал работы по транспортной, логистической и дорожной инфраструктуре, системам навигации, реализации ОТП и организации АСУДД. Прежде возглавлял самарское МП "Трамвайно-троллейбусное управление".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.