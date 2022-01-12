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Облправительство Власть и политика

Замминистра транспорта Андрей Спиридонов покидает свой пост

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель министра транспорта Самарской области, глава департамента автодорог Андрей Спиридонов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в министерстве.

Напомним, в конце минувшего года он стал фигурантом уголовного дела по статье "Халатность". Ранее из-за убитых дорог отменили школьные автобусы из девяти сел Сызранского и Шигонского районов. Прокурорская проверка установила, что в случившемся виноват именно Спиридонов.

На протяжении ряда лет он игнорировал жалобы глав районов и обращения ГКП "Асадо" об ухудшающемся состоянии дорог. 

В должности замминистра Андрей Спиридонов проработал чуть больше трех лет - с 1 ноября 2018 года. До этого он трудился в АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу". Чиновник координировал работы по транспортной, логистической и дорожной инфраструктуре, системам навигации, реализации ОТП и организации АСУДД. Прежде возглавлял самарское МП "Трамвайно-троллейбусное управление".

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