Члены самарского правительства могут стать фигурантами нового уголовного дела

В СУ СКР по Самарской области возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий. Оно выделено в отдельное производство из уголовного дела теперь уже бывшего замминистра транспорта Самарской области Александра Николаева.
"19 апреля в отношении Николаева в СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупных размерах"). Он подозревается в том, что заставил директора одной из крупных самарских строительных компаний оплатить и доставить ему материалы для строящегося дома в Волжском районе. Общая сумма поборов составила почти 1,5 млн рублей", - сообщал ранее в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Парламентарий также рассказывал, что Николаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
"Не случайно в ходе обысков у Николаева была изъята масса интереснейших записей и документов, включая "черную бухгалтерию" дорожных подрядов, которую он вел на протяжении длительного времени. Об этих бумагах, уверен, рассказ еще впереди", - отмечал также депутат Госдумы.
Известно, что позже, в июле, по материалам, которые стали известны при расследовании "дела Николаева", возбудили новое дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц из числа руководителей правительства Самарской области.
"Пока оно на первоначальном этапе установления, по нему вчера было несколько ходатайств в суде о проведении обысков", - уточнили источники Волга Ньюс.
Также, по мнению источника Волга Ньюс, круг подозреваемых может сильно расшириться. Известно, что не установленные пока чиновники якобы выдвигали представителям дорожно-строительных компаний (среди которых, например, "Автодоринжиниринг" из Сызрани) требования или пожелания о перечислении средств в определенные НКО. Куда шли деньги из НКО, выясняется.
Напомним, ранее под уголовное дело подпал и министр транспорта региона Иван Пивкин. Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонт и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек