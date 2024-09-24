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Преступления Происшествия

Члены самарского правительства могут стать фигурантами нового уголовного дела

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В СУ СКР по Самарской области возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий. Оно выделено в отдельное производство из уголовного дела теперь уже бывшего замминистра транспорта Самарской области Александра Николаева.

Фото: pxhere.com

"19 апреля в отношении Николаева в СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупных размерах"). Он подозревается в том, что заставил директора одной из крупных самарских строительных компаний оплатить и доставить ему материалы для строящегося дома в Волжском районе. Общая сумма поборов составила почти 1,5 млн рублей", - сообщал ранее в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий также рассказывал, что Николаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

"Не случайно в ходе обысков у Николаева была изъята масса интереснейших записей и документов, включая "черную бухгалтерию" дорожных подрядов, которую он вел на протяжении длительного времени. Об этих бумагах, уверен, рассказ еще впереди", - отмечал также депутат Госдумы.

Известно, что позже, в июле, по материалам, которые стали известны при расследовании "дела Николаева", возбудили новое дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц из числа руководителей правительства Самарской области.

"Пока оно на первоначальном этапе установления, по нему вчера было несколько ходатайств в суде о проведении обысков", - уточнили источники Волга Ньюс.

Также, по мнению источника Волга Ньюс, круг подозреваемых может сильно расшириться. Известно, что не установленные пока чиновники якобы выдвигали представителям дорожно-строительных компаний (среди которых, например, "Автодоринжиниринг" из Сызрани) требования или пожелания о перечислении средств в определенные НКО. Куда шли деньги из НКО, выясняется.

Напомним, ранее под уголовное дело подпал и министр транспорта региона Иван Пивкин. Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонт и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".

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