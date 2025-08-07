Бывшие топ-менеджеры РКЦ "Прогресс" пытались добиться отмены взыскания ущерба

Осужденные бывшие топ-менеджеры РКЦ "Прогресс" не смогли оспорить взыскание ущерба. Об этом сообщает Самарский областной суд.

Вероятно, речь идет о бывшем первом замгендиректора РКЦ "Прогресс" Сергее Тюлевине и экс-начальнике управления финансов и ВЭД предприятия Светлане Кирилиной.

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Самары признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничестве в особо крупном размере"). Суд посчитал, что Кирилина и Тюлевин заключили фиктивный договор и оплатили неоказанные услуги по шефнадзору за строительство фундамента для гидравлического вытяжного пресса "Шуллер". Ущерб составил более 16,6 млн рублей.

За мошенничество каждому из обвиняемых назначили по совокупности преступлений (с учетом вынесенного ранее приговора Кировского районного суда Самары от 2 декабря 2021 г.) семь лет лишения свободы в ИК общего режима.

Вопрос же об удовлетворении заявленного гражданского иска о возмещении ущерба передали на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. При рассмотрении гражданского дела суд постановил с Тюлевина и Кирилиной солидарно взыскать сумму в счет возмещении ущерба.

Ответчики и их представители не согласились с таким решением и подали апелляционную жалобу. Они указывали, что не имели умысла похищать деньги, а сумма ущерба вообще не доказана.

В итоге облсуд решил, что решение нижестоящей инстанции правильное, и не стал его менять.