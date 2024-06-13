Облсуд снизил срок заключения бывшим топ-менеджерам РКЦ "Прогресс" Кирилиной и Тюлевину

Во вторник, 11 июня, апелляционая инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобы и изменила приговор Октябрьского райсуда по уголовному делу бывшего первого замгендиректора РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и экс-начальника управления финансов и ВЭД ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" Светланы Кирилиной. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, 29 сентября 2023 г. Октябрьский районный суд признал их виновными в ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничестве в особо крупном размере"). Суд посчитал, что Кирилиной и Тюлевин заключили фиктивный договор и оплатили неоказанные услуги по шефнадзору за строительством фундамента для гидравлического вытяжного пресса "Шуллер". Ущерб по уголовному делу составил более 16,6 млн рублей.

По первому обвинению подсудимые получили штраф 50 тыс. рублей. Но за истечением срока давности от этого наказания их освободили.

За мошенничестве каждому из обвиняемых назначили по совокупности преступлений (с учетом приговора Кировского районного суда Самары от 2 декабря 2021 г.) семь лет лишения свободы в ИК общего режима.

11 июня апелляционная инстанция Самарского областного суда жалобы рассмотрела. Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах, у каждого подсудимого из обвинения исключили ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), как излишне вмененная.

Каждому назначили дополнительное наказание — лишили права занимать определенные должности на полтора года, а также на месяц каждому снизили срок лишения свободы. То есть каждый из подсудимых должен будет отбывать наказание в колонии общего режима шесть лет и 11 месяцев. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

Ранее Кирилиной и Тюлевину уже вынесли приговор за нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере. По данным следствия, топ-менеджеры способствовали покупке вертикального токарно-фрезерного центра у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" по завышенной цене. Действовали подсудимые якобы в интересах Самарской торговой компании, с руководством которой была связана Кирилина. Также им вменяли в вину то, что без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с Газбанком на открытие кредитной линии на 500 млн рублей. Кроме того, правоохранители посчитали, что незаконной была командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 года. Предположительный ущерб мог составить более 819 млн рублей.