Бывшим топ-менеджерам РКЦ "Прогресс" вынесли еще один приговор

Суд Октябрьского района Самары огласил решение по уголовному делу теперь уже бывшего первого заместителя гендиректора РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и экс-начальника управления финансов и ВЭД ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" Светланы Кирилиной.

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), за заключение фиктивного договора и оплату не оказанных услуг по шефнадзору за строительства фундамента для гидравлического вытяжного пресса "Шуллер". Ущерб по этому уголовному делу составил 16 622 738 рублей 73 копейки", — рассказали в пресс-службе суда.

По первому обвинению подсудимые получили штраф 50 тыс. рублей. Но за истечением срока давности от штрафа они освобождены.

"Также Тюлевин и Кирилина признаны виновными в мошенничестве, и каждому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений (с учетом приговора Кировского районного суда Самары от 2.12.2021) в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима", — уточнили в суде.

Напомним, ранее суды приняли решение по еще одному делу Кирилиной и Тюлевина. Последних тогда обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Обвиняемые способствовали покупке вертикального токарно-фрезерного центра у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" по завышенной цене. Действовали подсудимые якобы в интересах "Самарской торговой компании", с руководством которой была связана Кирилина.

Также им вменяли то, что без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с Газбанком на открытие кредитной линии на 500 млн рублей. Кроме того, правоохранители посчитали, что незаконной была командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 года. Суд Кировского района приговорил Кирилину и Тюлевина к девяти годам колонии, но приговор обжаловали.

"Облсуд убрал из обвинения статью о нецелевом расходовании средств. Наказание снизили до шести лет и шести месяцев лишения свободы", — рассказывал адвокат Анатолий Мотин.