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Суды Происшествия

Облсуд снизил наказание бывшим топ-менеджерам РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 марта, Самарский областной суд изменил приговор бывшему начальнику управления финансами и внешнеэкономической деятельностью РКЦ "Прогресс" Светлане Кирилиной и первому заместителю гендиректора, главному инженеру Сергею Тюлевину. Об этом рассказал адвокат Анатолий Мотин.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Кирилину и Тюлевина обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Обвиняемые способствовали покупке вертикального токарно-фрезерного центра у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" по завышенной цене. Действовали подсудимые якобы в интересах "Самарской торговой компании", с руководством которой была связана Кирилина.

Также им вменяют то, что без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с Газбанком на открытие кредитной линии на 500 млн рублей.
Также правоохранители посчитали, что незаконной была командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 года. Суд Кировского района приговорил Кирилину и Тюлевина к девяти годам колонии, но приговор обжаловали.

"Облсуд убрал из обвинения статью о нецелевом расходовании средств. Наказание снизили до шести лет и шести месяцев лишения свободы. Гражданские иски отменили и направили на новое рассмотрение", — рассказал Анатолий Мотин.

По словам адвоката, защита приговором недовольна и, вероятно, будет обжаловать в кассационном суде. Защитники настаивали на возврате дела прокурору, обосновывая это нарушениями в деле: например, тем, что экспертиза была проведена работниками потерпевшей стороны.

Сейчас еще одно уголовное дело Кирилиной и Тюлевина рассматривает суд Октябрьского района Самары.

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