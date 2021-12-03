Бывшие топ-менеджеры РКЦ "Прогресс" Кирилина и Тюлевин получили по девять лет колонии

В пятницу, 3 декабря, Кировский райсуд вынес приговор бывшему начальнику управления финансами и внешнеэкономической деятельностью РКЦ "Прогресс" Светлане Кирилиной и первому заместителю гендиректора, главному инженеру Сергею Тюлевину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Кирилину и Тюлевина обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотребление полномочиями. Обвиняемые способствовали покупке вертикального токарно-фрезерного центра у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" по завышенной цене. Действовали подсудимые якобы в интересах "Самарской торговой компании", с руководством которой была связана Кирилина.
Также им вменяют то, что без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с Газбанком на открытие кредитной линии на 500 млн рублей.
Также правоохранители посчитали, что незаконной была командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 года.
Дело уже рассматривали в Кировском райсуде, но в феврале 2019 г. его вернули в прокуратуру для устранения противоречий. В декабре того же года дело вновь поступило в Кировский районный суд.
3 декабря 2021 г. суд снял со Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина обвинение в нецелевом расходовании бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), признал их виновными в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и назначил каждому наказание по девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
В июле 2021 г. был вынесен приговор отцу Кирилиной - бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск на 126,5 млн рублей.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы