Бывшие топ-менеджеры РКЦ "Прогресс" Кирилина и Тюлевин получили по девять лет колонии

В пятницу, 3 декабря, Кировский райсуд вынес приговор бывшему начальнику управления финансами и внешнеэкономической деятельностью РКЦ "Прогресс" Светлане Кирилиной и первому заместителю гендиректора, главному инженеру Сергею Тюлевину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Кирилину и Тюлевина обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотребление полномочиями. Обвиняемые способствовали покупке вертикального токарно-фрезерного центра у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" по завышенной цене. Действовали подсудимые якобы в интересах "Самарской торговой компании", с руководством которой была связана Кирилина.

Также им вменяют то, что без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с Газбанком на открытие кредитной линии на 500 млн рублей.



Также правоохранители посчитали, что незаконной была командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 года.

Дело уже рассматривали в Кировском райсуде, но в феврале 2019 г. его вернули в прокуратуру для устранения противоречий. В декабре того же года дело вновь поступило в Кировский районный суд.

3 декабря 2021 г. суд снял со Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина обвинение в нецелевом расходовании бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), признал их виновными в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и назначил каждому наказание по девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

В июле 2021 г. был вынесен приговор отцу Кирилиной - бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск на 126,5 млн рублей.