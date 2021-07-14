Бывший гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин получил 8,5 лет колонии

В среду, 14 июля, в Кировском райсуде Самары огласили приговор 71-летнему бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину, которого федеральный судья Лия Пирожкова признала виновным в злоупотреблении полномочиями, из-за которого предприятию оборонного комплекса был причинен значительный ущерб.
Осужденному назначили восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 800 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск на 126,5 млн рублей.
Согласно выводам суда, в 2012 г. Кирилин подписал с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на сумму более чем на 11,7 млн евро на покупку и монтаж гидравлического пресса. Подрядчик же купил агрегат у немецкой фирмы за 7,6 млн евро.
Гособвинитель Анастасия Коганова считает, что у РКЦ "Прогресс" не было необходимости пользоваться услугами посредника и переплачивать огромные деньги, которые можно было пустить на погашение кредитов, а также выплату зарплаты и дивидендов.
Защита, ссылаясь на свидетелей, утверждала, что немецкий производитель не желал работать напрямую с российским госпредприятием из-за налагаемых законом ограничений.
Подсудимый вину не признал, якобы он был не в курсе тонкостей сделки. Этим занимался его заместитель, он же главный инженер Сергей Тюлевин, который сам отвечает за результаты своей работы.
О том, что была совершена многомиллионная махинация, выяснилось при проверке предприятия основным акционером — "Роскосмосом". Подозрительным было то, что реального владельца ООО "Союзобщемашимпорт" приняли на работу в РКЦ накануне сделки. Также дочь подсудимого Светлана Кирилина, являвшаяся ответственным сотрудником, дала указание о размещении на сайте условий конкурса в последний день. Кроме того, заявление на участие в закупке подало только одно предприятие, оно же и выиграло. По словам одного из свидетелей, для подготовки участия в конкурсе "Союзобщемашимпорту" не хватило бы и 10 дней, из чего обвинение делает вывод, что имела место предварительная договоренность между руководством РКЦ и подрядчиком.
Свидетель, трудившийся у подрядчика, заявил в суде, что обычно ООО брало за свои услуги 10% от суммы сделки. В данном случае взяли больше, так как подряжались на доставку, растаможку и монтаж пресса. Однако было установлено, что пресс транспортировали по воде и расширение причала производила сторонняя организация на деньги заказчика. Также РКЦ оплачивало другим подрядчикам проектирование и изготовление фундамента, и кроме этого сам РКЦ нанимал спецтехнику для монтажа пресса.
В окончательном виде по этому эпизоду Кирилину вменили причиненный предприятию ущерб на 126,5 млн рублей. В эту сумму также включили командировочные расходы сотрудников РКЦ на поездки в Германию, составившие 746 тыс. рублей.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!