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Бывший гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин получил 8,5 лет колонии Тольяттинского "авторитета" Владимира Сафронова приговорили к шести годам "строгача" Инженер РЭУ заплатит штраф за обрушение стены дома в Самаре Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии Организатора ОПГ мошенников осудили в Самаре

Суды Происшествия

Бывший гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин получил 8,5 лет колонии

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 июля, в Кировском райсуде Самары огласили приговор 71-летнему бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину, которого федеральный судья Лия Пирожкова признала виновным в злоупотреблении полномочиями, из-за которого предприятию оборонного комплекса был причинен значительный ущерб.

Фото: Архив «ВН»

Осужденному назначили восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 800 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск на 126,5 млн рублей.

Согласно выводам суда, в 2012 г. Кирилин подписал с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на сумму более чем на 11,7 млн евро на покупку и монтаж гидравлического пресса. Подрядчик же купил агрегат у немецкой фирмы за 7,6 млн евро.

Гособвинитель Анастасия Коганова считает, что у РКЦ "Прогресс" не было необходимости пользоваться услугами посредника и переплачивать огромные деньги, которые можно было пустить на погашение кредитов, а также выплату зарплаты и дивидендов.

Защита, ссылаясь на свидетелей, утверждала, что немецкий производитель не желал работать напрямую с российским госпредприятием из-за налагаемых законом ограничений.

Подсудимый вину не признал, якобы он был не в курсе тонкостей сделки. Этим занимался его заместитель, он же главный инженер Сергей Тюлевин, который сам отвечает за результаты своей работы.

О том, что была совершена многомиллионная махинация, выяснилось при проверке предприятия основным акционером — "Роскосмосом". Подозрительным было то, что реального владельца ООО "Союзобщемашимпорт" приняли на работу в РКЦ накануне сделки. Также дочь подсудимого Светлана Кирилина, являвшаяся ответственным сотрудником, дала указание о размещении на сайте условий конкурса в последний день. Кроме того, заявление на участие в закупке подало только одно предприятие, оно же и выиграло. По словам одного из свидетелей, для подготовки участия в конкурсе "Союзобщемашимпорту" не хватило бы и 10 дней, из чего обвинение делает вывод, что имела место предварительная договоренность между руководством РКЦ и подрядчиком.

Свидетель, трудившийся у подрядчика, заявил в суде, что обычно ООО брало за свои услуги 10% от суммы сделки. В данном случае взяли больше, так как подряжались на доставку, растаможку и монтаж пресса. Однако было установлено, что пресс транспортировали по воде и расширение причала производила сторонняя организация на деньги заказчика. Также РКЦ оплачивало другим подрядчикам проектирование и изготовление фундамента, и кроме этого сам РКЦ нанимал спецтехнику для монтажа пресса.

В окончательном виде по этому эпизоду Кирилину вменили причиненный предприятию ущерб на 126,5 млн рублей. В эту сумму также включили командировочные расходы сотрудников РКЦ на поездки в Германию, составившие 746 тыс. рублей.

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