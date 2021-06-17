Экс-директору "Прогресса" Александру Кирилину запросили 10 лет колонии

Гособвинитель Анастасия Коганова в суде Кировского района Самары запросила для бывшего директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина 10 лет колонии общего режима и штраф в 800 тыс. рублей.

"Также мы просим удовлетворить иск потерпевших на сумму 126 504 402,57 рубля", - цитирует Коганову zasekin.ru.

Напомним, по версии следствия, Александр Кирилин с 2011 г. по декабрь 2016 г. в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" заключил экономически не выгодный для "РКЦ "Прогресс" договор на сумму более 125 млн рублей.

Также ему предъявили обвинения в растрате 3,5 млн рублей.

23 июня сам Кирилин должен выступить с последним словом.

Сейчас суд Кировского района также рассматривает уголовное дело в отношении дочери Александра Кирилина Светланы. Она была начальником управления финансов и внешнеэкономической деятельности ракетно-космического центра "Прогресс". Ей и бывшему главному инженеру завода Сергею Тюлевину вменили злоупотребление полномочиями.