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Суды Происшествия

Экс-директору "Прогресса" Александру Кирилину запросили 10 лет колонии

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Гособвинитель Анастасия Коганова в суде Кировского района Самары запросила для бывшего директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина 10 лет колонии общего режима и штраф в 800 тыс. рублей.

Фото: Владимир Котмишев

"Также мы просим удовлетворить иск потерпевших на сумму 126 504 402,57 рубля", - цитирует Коганову zasekin.ru.

Напомним, по версии следствия, Александр Кирилин с 2011 г. по декабрь 2016 г. в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" заключил экономически не выгодный для "РКЦ "Прогресс" договор на сумму более 125 млн рублей.

Также ему предъявили обвинения в растрате 3,5 млн рублей.

23 июня сам Кирилин должен выступить с последним словом.

Сейчас суд Кировского района также рассматривает уголовное дело в отношении дочери Александра Кирилина Светланы. Она была начальником управления финансов и внешнеэкономической деятельности ракетно-космического центра "Прогресс". Ей и бывшему главному инженеру завода Сергею Тюлевину вменили злоупотребление полномочиями.

 

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Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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