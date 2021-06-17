Экс-директору "Прогресса" Александру Кирилину запросили 10 лет колонии

Гособвинитель Анастасия Коганова в суде Кировского района Самары запросила для бывшего директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина 10 лет колонии общего режима и штраф в 800 тыс. рублей.
"Также мы просим удовлетворить иск потерпевших на сумму 126 504 402,57 рубля", - цитирует Коганову zasekin.ru.
Напомним, по версии следствия, Александр Кирилин с 2011 г. по декабрь 2016 г. в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" заключил экономически не выгодный для "РКЦ "Прогресс" договор на сумму более 125 млн рублей.
Также ему предъявили обвинения в растрате 3,5 млн рублей.
23 июня сам Кирилин должен выступить с последним словом.
Сейчас суд Кировского района также рассматривает уголовное дело в отношении дочери Александра Кирилина Светланы. Она была начальником управления финансов и внешнеэкономической деятельности ракетно-космического центра "Прогресс". Ей и бывшему главному инженеру завода Сергею Тюлевину вменили злоупотребление полномочиями.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.