Бывшие топ-менеджеры РКЦ "Прогресс" подпали под новые уголовные дела

В Самаре возбудили и расследуют два новых уголовных дела, подозреваемыми по которым могут стать бывшие топ-менеджеры РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин, пишет "Самарское обозрение".

По данным издания, фигурантам могут вменить недобросовестную организацию шефнадзора за установкой гидравлического вытяжного пресса.

Напомним, начальник управления финансами и внешнеэкономической деятельностью РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина, а также первый заместитель гендиректора космического предприятия и его главный инженер Сергей Тюлевин подпали под уголовное преследование еще в конце 2016 года. По версии предварительного следствия, они злоупотребили полномочиями при закупке импортных станочных центров, из-за чего станки были куплены со значительным превышением стоимости.

Роскосмос, проводивший проверки на РКЦ, заявил по делу Кирилиной и Тюлевина ущерб на 850 млн рублей. Сейчас дело слушается судом Кировского района Самары.

Весной 2017 г. под следствие угодил отец Светланы Кирилиной - гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин. Он был отстранен от должности. Его дело также дошло до суда.

Его дело связано с поставкой гидравлического вытяжного пресса DHC-2600/2000 немецкой фирмы Schuler. РКЦ "Прогресс" заплатил "Союзобщемашимпорту" за пресс 11,7 млн евро, подрядчик на покупку потратил всего 9,7 млн евро.

В СУ СК РФ по Самарской области тему новых уголовных дел в отношении Кирилиной и Тюлевина не комментируют, ссылаясь на гостайну, но источник в правоохранительных кругах признает факт возбуждения двух уголовных дел по статьям "Злоупотребление полномочиями" (часть 1 статьи 201 УК РФ) и "Мошенничество в особо крупном размере" (часть 4 статьи 159 УК РФ), пишет "Самарское обозрение".

Дела возбуждены в начале и в середине февраля 2021 г., в основе обоих - один и тот же эпизод, датированный временем с апреля по ноябрь 2014 года. Как считают силовики, оба топ-менеджера "Прогресса", "используя свои полномочия, в целях получения выгод и преимуществ для ООО "Союзобщемашимпорт" организовали заключение с последним фиктивного договора на оказание услуг по проведению шефнадзора за выполнением всего комплекса работ по сооружению фундамента и подготовке монтажной площадки для монтажа гидравлического вытяжного пресса при отсутствии необходимости его исполнения, а также обеспечили оплату фактически невыполненных работ".

В результате в адрес "Союзобщемашимпорта" в период с ноября 2014 года по апрель 2015 года было перечислено 15,9 млн руб. за работы, которые фактически были выполнены сотрудниками РКЦ и "иных подрядных организаций".