Тольяттинец ограбил на автобусной остановке пенсионерку, прихватив ее рюкзак с 600 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего безработного мужчину, подозреваемого в ограблении 85-летней женщины. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В начале августа в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась 85-летняя местная жительница. Она пожаловалась, что неизвестный похитил ее рюкзак, в котором находились 600 тысяч рублей.

Пенсионерка пояснила, что недавно продала дачу, а, поскольку живет с сыном, который злоупотребляет алкоголем, на всякий случай все деньги носила с собой. В день происшествия она оставила на лавочке у остановки сумку на колесиках и рюкзак, после чего отошла на пару шагов к дороге, чтобы посмотреть автобус. Когда повернулась, то увидела мужчину, который взял ее вещи и направился в сторону. Она крикнула ему вслед, после чего незнакомец бросил сумку и, забрав рюкзак, убежал в неизвестном направлении. 

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия и вычислили злоумышленника — ранее судимого за имущественные преступления местного жителя.

В полиции подозреваемый пояснил, что вещи из рюкзака выкинул, продукты съел, а деньги потратил на личные нужды.

На него возбудили уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный в крупном размере" и заключили под стражу.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

