Тольяттинец ограбил на автобусной остановке пенсионерку, прихватив ее рюкзак с 600 тыс. рублей

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего безработного мужчину, подозреваемого в ограблении 85-летней женщины. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В начале августа в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась 85-летняя местная жительница. Она пожаловалась, что неизвестный похитил ее рюкзак, в котором находились 600 тысяч рублей.

Пенсионерка пояснила, что недавно продала дачу, а, поскольку живет с сыном, который злоупотребляет алкоголем, на всякий случай все деньги носила с собой. В день происшествия она оставила на лавочке у остановки сумку на колесиках и рюкзак, после чего отошла на пару шагов к дороге, чтобы посмотреть автобус. Когда повернулась, то увидела мужчину, который взял ее вещи и направился в сторону. Она крикнула ему вслед, после чего незнакомец бросил сумку и, забрав рюкзак, убежал в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия и вычислили злоумышленника — ранее судимого за имущественные преступления местного жителя.

В полиции подозреваемый пояснил, что вещи из рюкзака выкинул, продукты съел, а деньги потратил на личные нужды.

На него возбудили уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный в крупном размере" и заключили под стражу.