Самарец стал фигурантом уголовного дела за систематическое избиение матери-старушки

Житель Самары стал фигурантом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Мужчина, проживающий в Промышленном районе города, грубо обращается со своей 86-летней матерью, периодически избивает ее. Женщина, не имея возможности обратиться в больницу, неоднократно обращалась за помощью к соседям, которые вызывали ей бригаду скорой медицинской помощи.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
