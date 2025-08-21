16+
Самарец стал фигурантом уголовного дела за систематическое избиение матери-старушки

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Житель Самары стал фигурантом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Мужчина, проживающий в Промышленном районе города, грубо обращается со своей 86-летней матерью, периодически избивает ее. Женщина, не имея возможности обратиться в больницу, неоднократно обращалась за помощью к соседям, которые вызывали ей бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

