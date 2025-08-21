Самарец стал фигурантом уголовного дела за систематическое избиение матери-старушки

Житель Самары стал фигурантом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Мужчина, проживающий в Промышленном районе города, грубо обращается со своей 86-летней матерью, периодически избивает ее. Женщина, не имея возможности обратиться в больницу, неоднократно обращалась за помощью к соседям, которые вызывали ей бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.