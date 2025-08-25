Повреждены провода, упали деревья: В Тольятти устраняют последствия урагана

Вечером 25 августа в Тольятти дежурные службы экстренного реагирования, экипажи Центра гражданской защиты населения Тольятти и аварийные бригады МБУ "Зеленстрой" заняты ликвидацией последствий ураганного ветра, который накрыл этим вечером город.

"Все адреса, где повреждены провода или упали деревья, известны. Все аварийные моменты стараемся максимально оперативно устранять.

По прогнозу, в ближайшие 1-2 часа дождь и порывистый ветер сохранятся. Поэтому поручаю всем службам находиться в режиме повышенной готовности и оперативно реагировать на ситуацию.

Жителей прошу быть внимательными, соблюдать осторожность, не укрываться от дождя и ветра под деревьями. Это может быть опасно!", — написал в своем телеграм-канале мэр города Илья Сухих.