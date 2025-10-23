16+
Сергей Кислинский утвержден в должности главы Хворостянского района

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 22 октября, Сергей Кислинский утвержден в должности главы Хворостянского района, сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Всего рассмотрению на внеочередном расширенном заседании собрания представителей Хворостянского района были рекомендованы две кандидатуры. Депутаты единогласно отдали свои голоса за Сергея Кислинского, который с июня 2025 г. назначен временно исполняющим обязанности главы района.

Сергей Кислинский — уроженец села Хворостянка, ему 41 год. Высшее экономическое образование получил в Самарском государственном техническом университете. В 2013 г. возглавил отдел молодежи администрации района, затем работал директором Центра занятости населения. Шесть лет трудился на посту первого заместителя главы администрации района.

Напомним, в конце прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы Хворостянского района Виктора Махова.

Надзорное ведомство выявило конфликт интересов. Он заключался в том, что экс-супруга Махова работала в администрации начальником организационного отдела. При этом после расторжения брака в 2015 г. пара фактически продолжала вместе и жить, и ездить в отпуска. 

27 мая апелляция по делу была рассмотрена областным судом. Как сообщали в прокуратуре Самарской области, в итоге в решение суда была добавлена формулировка "в связи с утратой доверия".

 

