Муниципалитеты Власть и политика

Губернатор отправил в отставку главу Кинельского района

КИНЕЛЬ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Только что закончил работу в Кинельском районе, а также в г. Кинель. Много объектов посетили социальных, важных. Конечно же есть то, к чему стремиться. К сожалению дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку", — заявил Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора, исполняющего обязанности главы района он представит для назначения городской думой в  ближайшие несколько недель.

Юрий Жидков возглавил Кинельский район 29 октября 2020 года. До этого пять лет трудился в должности первого заместителя главы.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

