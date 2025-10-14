Губернатор отправил в отставку главу Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Только что закончил работу в Кинельском районе, а также в г. Кинель. Много объектов посетили социальных, важных. Конечно же есть то, к чему стремиться. К сожалению дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку", — заявил Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора, исполняющего обязанности главы района он представит для назначения городской думой в ближайшие несколько недель.

Юрий Жидков возглавил Кинельский район 29 октября 2020 года. До этого пять лет трудился в должности первого заместителя главы.