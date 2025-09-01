Новые ограничения для застройщиков: утверждены поправки в ПЗЗ Самары

Глава регионального министерства градостроительной политики Андрей Грачев утвердил поправки в правила землепользования и застройки Самары. Они предусматривают введение новых ограничений для застройщиков.

Документ проходил общественные обсуждения, и хоть от участников поступило немало отрицательных отзывов, был принят практически без изменений. Вероятно, причиной было то, что те самые отрицательные отзывы конкретных предложений не содержали и не были приняты во внимание. Корректировке же были подвергнуты требования по озеленению.

Итак, в скорректированных ПЗЗ устанавливаются новые правила среднеэтажной (не выше восьми этажей) и многоэтажной (высотной) жилой застройки, а именно:

новое жилищное строительство должно осуществляться на основании решений и договоров о комплексном развитии территории (КРТ) и (или) утвержденной документации по планировке территории (ДПТ);

не допускается строительство, реконструкция за границами представленного земельного участка, за исключением случаев, подтвержденных ДПТ и территорий, подлежащих комплексному развитию;

строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов (МКД) не допускается, если они не обеспечены объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также коммунальными и энергетическими ресурсами, что определяется ДПТ;

наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству или реконструкции объектов не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров;

при строительстве, реконструкции МКД не допускается сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений;

не допускается размещение нормативных площадок благоустройства МКД и парковок на территории, отведенной для объектов из перечня, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 1300 (разрешенных к размещению без предоставления земель и сервитутов);

не требуется подготовка ДПТ при реконструкции объектов капитального строительства, если она не повлечет за собой увеличение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, определенных по фактическим техникоэкономическим показателям ОКС до его реконструкции.

Для среднеэтажной жилой застройки установлены следующие предельные параметры:

предельная высота — 31 метр;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 м;

в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц — 5 м;

в условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;

минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.

максимальный процент застройки в границах земельного участка — 10%, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территорий — 50%;

процент застройки подземной части не регламентируется;

минимальный процент озеленения земельного участка — площадью до 1 га включительно — 10%; более 1 га — 15%;

количество парковочных мест — одно на квартиру.



Для многоэтажной жилой застройки установлены следующие параметры:

Фото: Министерство градостроительной политики Самарской области / t.me

максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливают на уровне 10%, в соответствии с утвержденной ДПТ — 40%.

предельная высота зданий, строений, сооружений — 75 м, в подзоне Ж-4.1 — 97,5 м;

количество парковочных мест на 1 квартиру — 1 шт.

Отдельно в ПЗЗ прописали параметры строительства стилобатной части среднеэтажных и многоэтажных зданий:

установленный процент застройки для стилобатной части может достигать 100%;

максимальное количество надземных этажей — 2 этажа и эксплуатируемая кровля; максимальная высота стилобатной части — 9 м;

минимальный процент озеленения — 10%.

Также в ПЗЗ введены новые зоны Ж-КРТ.1-5 (зона жилой застройки, в границах которой предусматривается КРТ). Именно на таких проектах в перспективе власти собираются делать упор.

Полная версия поправок ПЗЗ опубликована на сайте правительства Самарской области.