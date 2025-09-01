16+
Новые ограничения для застройщиков: утверждены поправки в ПЗЗ Самары

Муниципалитеты Власть и политика

Новые ограничения для застройщиков: утверждены поправки в ПЗЗ Самары

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 116
Глава регионального министерства градостроительной политики Андрей Грачев утвердил поправки в правила землепользования и застройки Самары. Они предусматривают введение новых ограничений для застройщиков.

Фото: Юлия Зиганшина

Документ проходил общественные обсуждения, и хоть от участников поступило немало отрицательных отзывов, был принят практически без изменений. Вероятно, причиной было то, что те самые отрицательные отзывы конкретных предложений не содержали и не были приняты во внимание. Корректировке же были подвергнуты требования по озеленению.

Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары - уход от точечной застройки" Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары - уход от точечной застройки"
В Самаре ужесточают правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поправки в этот важный для города документ проходят общественные обсуждения. Какие требования предлагается ввести для проектов застройщиков? Как предложенные изменения в итоге отразятся на облике города и жителях? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Итак, в скорректированных ПЗЗ устанавливаются новые правила среднеэтажной (не выше восьми этажей) и многоэтажной (высотной) жилой застройки, а именно:

  • новое жилищное строительство должно осуществляться на основании решений и договоров о комплексном развитии территории (КРТ) и (или) утвержденной документации по планировке территории (ДПТ);
  • не допускается строительство, реконструкция за границами представленного земельного участка, за исключением случаев, подтвержденных ДПТ и территорий, подлежащих комплексному развитию;
  • строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов (МКД) не допускается, если они не обеспечены объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также коммунальными и энергетическими ресурсами, что определяется ДПТ;
  • наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству или реконструкции объектов не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров;
  • при строительстве, реконструкции МКД не допускается сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений;
  • не допускается размещение нормативных площадок благоустройства МКД и парковок на территории, отведенной для объектов из перечня, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 1300 (разрешенных к размещению без предоставления земель и сервитутов);
  • не требуется подготовка ДПТ при реконструкции объектов капитального строительства, если она не повлечет за собой увеличение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, определенных по фактическим техникоэкономическим показателям ОКС до его реконструкции.

 

Для среднеэтажной жилой застройки установлены следующие предельные параметры:

  • предельная высота — 31 метр;
  • минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 м;
  • в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц — 5 м;
  • в условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
  • минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
  • максимальный процент застройки в границах земельного участка — 10%, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территорий — 50%;
  • процент застройки подземной части не регламентируется;
  • минимальный процент озеленения земельного участка — площадью до 1 га включительно — 10%; более 1 га — 15%;
  • количество парковочных мест — одно на квартиру. 


Для многоэтажной жилой застройки установлены следующие параметры:

Фото: Министерство градостроительной политики Самарской области / t.me
  • максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливают на уровне 10%, в соответствии с утвержденной ДПТ — 40%.
  • предельная высота зданий, строений, сооружений — 75 м, в подзоне Ж-4.1 — 97,5 м;
  • количество парковочных мест на 1 квартиру — 1 шт.

Отдельно в ПЗЗ прописали параметры строительства стилобатной части среднеэтажных и многоэтажных зданий: 

  • установленный процент застройки для стилобатной части может достигать 100%;
  • максимальное количество надземных этажей — 2 этажа и эксплуатируемая кровля; максимальная высота стилобатной части — 9 м;
  • минимальный процент озеленения — 10%.

Также в ПЗЗ введены новые зоны Ж-КРТ.1-5 (зона жилой застройки, в границах которой предусматривается КРТ). Именно на таких проектах в перспективе власти собираются делать упор.

Полная версия поправок ПЗЗ опубликована на сайте правительства Самарской области. 

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

