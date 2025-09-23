Герой России Максим Девятов: "Продолжаю служить людям в другом качестве"

Ветеран СВО, зампредседателя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и выпускник региональной программы "Школа героев" Максим Девятов родился в семье офицера в Тихвине Ленинградской области.

Его школьные годы прошли в Череповце Вологодской области и в Арсеньеве в Приморском крае. В 2005 г. его призвали в армию, и проходил срочную службу он в 81-м гвардейском мотострелковом полку в самарском пос. Кряж. В 2014 г. Максим Девятов участвовал в операции по возвращению Крыма в состав России. С первых дней спецоперации в 2022 г. находился в зоне боевых действий.

В августе 2023 г., возвращаясь с боевого дежурства вместе с напарником, Максим Девятов пришел на выручку группе российских военнослужащих, зажатой противником в Кременских лесах.

"Наши парни не робкого десятка, они дали бой превосходящему их противнику. Мы выдвинулись на место, по дороге доложили о принятом решении и затем вступили в схватку. Занял позицию, отработал более 10 целей, расчистив фланг, освободил группе пространство для маневра и прикрыл ее отход. Почти все были ранены, кроме четверых бойцов. Мы еще и с ними держали оборону", - вспоминает Максим Девятов.

За подвиг в Кременских лесах Максим Девятов удостоен звания Героя России, награду ему вручил лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Я всегда хотел быть снайпером, но долгое время служил на других должностях. Был разведчиком-пулеметчиком, командиром отделения, заместителем командира взвода. После окончания первого контракта уходил из Вооруженных Сил и работал в охранных предприятиях. Но армия позвала вновь. Стал служить в спецподразделении, дислоцированном в Самарской области, изучил топографию, инженерное дело, маскировку. Это одна из самых сложных задач - просто неподвижно смотреть на сектор, вглядываясь в одну и ту же картину на протяжении нескольких часов", - вспоминает Максим Девятов.

Через полмесяца после торжественной церемонии боец был тяжело ранен под Авдеевкой - попал под атаку дронов и получил серьезные травмы: переломы ног, повреждение нервов, осколочные ранения. Далее - несколько операций и долгий процесс выздоровления. Сегодня Максим Девятов является советником губернатора Самарской области, проходит обучение в Финансовом университете при правительстве РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" и в СГСПУ по направлению "Социальная психология".

"Продолжаю служить людям, но в другом качестве. "Школа героев" помогла сформировать дополнительные управленческие навыки и научиться лучше понимать людей. В должности советника губернатора участвую в решении вопросов, связанных с помощью ветеранам СВО и членам семей военнослужащих, проработке законодательства. Один из приоритетов в работе - сохранение исторической памяти. Это фундамент, на котором строятся национальная идентичность, моральные ценности и культурное наследие", - резюмировал заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Максим Девятов.