Стратегию развития Самары планируют принять в конце ноября

В мэрии Самары подводят итоги общественных обсуждений проекта стратегии социально-экономического развития города до 2036 года. Принять документ планируют в конце ноября. Об этом в среду, 22 октября, на круглом столе в пресс-центре "Комсомольской правды" сообщила первый замглавы Самары Юлия Ашуркова.
"Ориентировочно, заседание гордумы по этому вопросу состоится 27 ноября. Но дата может быть скорректирована", - сказала Юлия Ашуркова.
Среди проблем, решение которых прописано в стратегии, первый вице-мэр выделила недостаток социальной и транспортной инфраструктуры в районах с новой застройкой.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.