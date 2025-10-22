Стратегию развития Самары планируют принять в конце ноября

В мэрии Самары подводят итоги общественных обсуждений проекта стратегии социально-экономического развития города до 2036 года. Принять документ планируют в конце ноября. Об этом в среду, 22 октября, на круглом столе в пресс-центре "Комсомольской правды" сообщила первый замглавы Самары Юлия Ашуркова.

"Ориентировочно, заседание гордумы по этому вопросу состоится 27 ноября. Но дата может быть скорректирована", - сказала Юлия Ашуркова.

Среди проблем, решение которых прописано в стратегии, первый вице-мэр выделила недостаток социальной и транспортной инфраструктуры в районах с новой застройкой.