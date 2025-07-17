Экс-глава департамента образования Самары, обвинявшаяся в злоупотреблениях, трудоустроилась в ТТУ

Бывшая глава департамента образования Самары Елена Чернега, покинувшая пост после скандала с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями, стала заместителем директора МП г. о. Самара "ТТУ".

Напомним, по версии следствия, Чернега приняла незаконное решение о зачислении воспитанников в детсад на ул. Ташкентской, 110, который еще не был достроен. В этом усмотрели злоупотребление полномочиями, повлекшими нарушения прав десятков детей на получение бесплатного дошкольного образования. Мотивом преступления обвинение считало то, что чиновница стремилась к улучшению показателей работы ради карьерных амбиций.

На суде обвинитель просил назначить подсудимой двухлетний условный срок. 14 декабря 2021 г. прошел суд, на котором ей назначили штраф в 40 тыс. руб. и прекратили уголовное дело.

В январе 2022 г. Елена Чернега была восстановлена в должности, но уже в апреле того же года покинула свой пост.

Из сообщений ТТУ в соцсетях стало известно, что сейчас она работает заместителем директора организации. При этом еще в июне Чернега занимала должность начальника учебного центра данного МП.