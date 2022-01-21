Руководитель депобра Елена Чернега восстановлена в должности

Руководитель городского департамента образования Елена Чернега восстановлена в должности.

Об этом сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на мэрию Самары.

Напомним, Елена Чернега руководит ведомством с 2019 года. В начале января 2021 г. ее временно отстраняли от управления департаментом образования. Отстранение было связано с возбуждением в ее отношении уголовного дела. Главу депобразования обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

В декабре суд принял решение, и Елене Чернеге назначили судебный штраф в размере 40 тыс. рублей.

К непосредственному исполнению обязанностей главы самарского департамента образования Елена Чернега приступит после отпуска. Он продлится до конца января текущего года.