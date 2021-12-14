Уголовное преследование Елены Чернеги прекращено

Во вторник, 14 декабря, федеральный судья Анна Грицык вынесла постановление о прекращении уголовного дела руководительницы городского департамента образовании Елены Чернеги. Ей назначили судебный штраф 40 тыс. рублей.
Если в течение 10 дней прокуратура или защита не опротестует это решение, то Чернега будет считаться не судимой и может приступить к работе на своем прежнем месте.
Напомним, женщину обвиняли в злоупотреблении полномочиями, повлекшими нарушения прав десятков детей на получении бесплатного дошкольного образования. Мотивом преступления обвинение считало то, что чиновница стремилась к улучшению показателей работы ради карьерных амбиций.
На суде обвинитель просил назначить подсудимой двухлетний условный срок.
Как разъяснил адвокат Андрей Карномазов, решение суда — это признание вредных последствий действий его подзащитной столь незначительными, что нет смысла присваивать ей звание преступницы.
"Несколько свидетелей, в том числе и мэр города, дали показания, что Елена Борисовна приложила немало усилий, чтобы сгладить последствия принятого коллегиально решения о начале заполнения недостроенного детского сад, — заявил Карномазов. — К тому же ранее она зарекомендовала себя как отличный добросовестный работник. В соответствии с конституцией, человек считает преступником только на основании вступившего в силу приговора суд. В отношении Елены Чернеги вынесен не приговор, а постановлении о прекращении ее уголовного дела".
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы