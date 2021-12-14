Уголовное преследование Елены Чернеги прекращено

Во вторник, 14 декабря, федеральный судья Анна Грицык вынесла постановление о прекращении уголовного дела руководительницы городского департамента образовании Елены Чернеги. Ей назначили судебный штраф 40 тыс. рублей.

Если в течение 10 дней прокуратура или защита не опротестует это решение, то Чернега будет считаться не судимой и может приступить к работе на своем прежнем месте.

Напомним, женщину обвиняли в злоупотреблении полномочиями, повлекшими нарушения прав десятков детей на получении бесплатного дошкольного образования. Мотивом преступления обвинение считало то, что чиновница стремилась к улучшению показателей работы ради карьерных амбиций.

На суде обвинитель просил назначить подсудимой двухлетний условный срок.

Как разъяснил адвокат Андрей Карномазов, решение суда — это признание вредных последствий действий его подзащитной столь незначительными, что нет смысла присваивать ей звание преступницы.

"Несколько свидетелей, в том числе и мэр города, дали показания, что Елена Борисовна приложила немало усилий, чтобы сгладить последствия принятого коллегиально решения о начале заполнения недостроенного детского сад, — заявил Карномазов. — К тому же ранее она зарекомендовала себя как отличный добросовестный работник. В соответствии с конституцией, человек считает преступником только на основании вступившего в силу приговора суд. В отношении Елены Чернеги вынесен не приговор, а постановлении о прекращении ее уголовного дела".